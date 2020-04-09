Malatya'da turizm paydaşları sosyal medya platformu kuruldu Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren işletmeler için sosyal medya platformu oluşturdu.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren işletmeler için sosyal medya platformu oluşturdu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının sektöre ilişkin duyuruların paylaşılması için kentte bulunan 55 turizm işletmesi ve 34 turizm acentesini kapsayan iki ayrı sosyal medya platformu kuruldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, yaptığı açıklamada, "Kurmuş olduğumuz sosyal medya grupları sayesinde turizm sektöründe faaliyet gösteren tesislere bakanlığın duyurularını anında ileterek turizm paydaşlarımızın en kısa sürede bilgilenmelerini, faaliyet alanlarıyla ilgili yapmaları gereken bir iş, işlem veya başvuru varsa zaman kaybı yaşamadan bunları gerçekleştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA