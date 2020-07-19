Malatya'da türbeye ziyareti yapanların üzerine tüfekle ateş açıldı: 2 yaralı
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Malatya'da türbeye ziyareti yapanların üzerine tüfekle ateş açıldı: 2 yaralı

Malatya'da türbeye ziyareti yapanların üzerine tüfekle ateş açıldı: 2 yaralı Malatya'da bir kişi tarafından türbe ziyareti gerçekleştiren vatandaşların üzerine tüfekle ateş açıldı.

Malatya'da türbeye ziyareti yapanların üzerine tüfekle ateş açıldı: 2 yaralı
19.07.2020 03:03 | Son Güncelleme: 19.07.2020 03:57

Malatya'da türbeye ziyareti yapanların üzerine tüfekle ateş açıldı: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da bir kişi tarafından türbe ziyareti gerçekleştiren vatandaşların üzerine tüfekle ateş açıldı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece yarısı meydana gelen olayda, Fadıl Baba Cami yan tarafında bulunan bir türbeyi ziyarete gelen vatandaşlara ziyaret esnasında yolun karşısında bulunan 2 katlı müstakil bir evin penceresinde aklen malul olduğu ileri sürülen İ.Y. tarafından henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tüfekle ateş açıldı.

Açılan ateş sonucunda, A.U. ile C.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayın şüphelisi İ.Y. ekipler tarafından ikametinde olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralılardan A.U. Turgut Özal Tıp Merkezine diğer yaralı C.Ö.'nün de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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