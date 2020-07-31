Malatya'da tüberküloz çıkan kurbanın eti imha edilecek Malatya'da tüberküloz hastalığı çıkan kurbanlık bir büyükbaş hayvanın eti imha edilecek.

Malatya'da tüberküloz hastalığı çıkan kurbanlık bir büyükbaş hayvanın eti imha edilecek.

Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Pekşen, Kurban Bayramı'ndan 3 gün önce satın aldıkları büyükbaş hayvanı kasap yardımıyla kestirdiler.

Hayvanın ciğer ve kaburgalarında normal olmayan baloncuklar görmelerinin üzerine durumu veterinere ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdiler.

Bölgeye gelerek inceleme yapan ekipler, kesilen kurbanlıkta tüberküloz hastalığı tespit ederek etlerin imha edilmesi gerektiğini belirttiler.

Büyükbaş hayvanın gayet sağlıklı gördüğü için satın aldıklarını belirten Pekşer, "Bir aracı vasıtasıyla pazarlığımızı yaptık ve aldık. Kurbanlığı getirdik, 3 gün evde besledik. Kurbanı kestik, akciğerinde değişik bir şeyler çıktı. Veteriner hayvanın tüberküloz olduğunu, etinin yenmeyeceğini söyledi. Üç ortak, kurbanı 6 bin 100 liraya aldık. Kestiğimizde hastalığı belli oldu, yoksa hayvan sağlıklı görünüyordu. Dış görünüşü çok güzeldi. Yemi yiyor, suyu içiyordu. Kesince değişik şekiller çıktı." diye konuştu.

Pekşen, kesilen hayvanın etlerinin imha edilmesi amacıyla belediyeye müracaat ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA