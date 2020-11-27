Son dakika! Malatya'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Son dakika! Malatya'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

27.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:08

Son dakika haberleri... Malatya'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti Malatya'da yük treninin çaptığı kadın hayatını kaybetti.

Malatya'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

MALATYA - Malatya'da yük treninin çaptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, Hekimhan - Kurşulu'dan Diyarbakır'a bakır madeni taşıyan yük treni rayların üzerinden emekleyerek ilerlemeye çalışan 80 yaşındaki Zeynep Dağtekin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dağtekin kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Trenin makinisti ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Son dakika! Malatya'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son dakika! Malatya'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son dakika! Malatya'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son dakika! Malatya'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son dakika! Malatya'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son dakika! Malatya'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ

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