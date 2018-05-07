Malatya'da Tren Kazası

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde istasyon girişinde duran yük trenine, arkadan gelen başka bir yük treni çarptı. Kazada yük treninin vagonları raydan çıkarak kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, Sivas istikametine giderken Hekimhan İstasyonu girişinde duran özel bir şirkete ait yük trenine, sinyal komutunun yanlış anlaşılması üzerine aynı şirkete bağlı diğer tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle, öndeki yük treninin üç vagonu raylardan çıkarak kullanılamaz hale geldi.

Yoldan çıkan vagonlar kaldırılana kadar Malatya-Sivas demiryolu tren trafiğine kapatıldı. Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA