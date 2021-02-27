Malatya'da tren hattından demir çalan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
27.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:42
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tren hattından demir çalan 4 zanlı suçüstü yakalandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tren hattından demir çalan 4 zanlı suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kapıdere Mahallesi'nde devriye sırasında 33 DDM 03 plakalı araçtaki 4 kişinin tren hattında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine müdahale etti.
Olay yerindeki araçta 152 gergi kıskacı, 240 santimetre tren rayı, 30 plastik kasa ve bir ton demir ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.
Ele geçirilen malzemeler, Devlet Demiryolları yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın