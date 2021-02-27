Malatya'da tren hattından demir çalan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da tren hattından demir çalan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

27.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:42
Malatya'da tren hattından demir çalan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tren hattından demir çalan 4 zanlı suçüstü yakalandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tren hattından demir çalan 4 zanlı suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kapıdere Mahallesi'nde devriye sırasında 33 DDM 03 plakalı araçtaki 4 kişinin tren hattında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine müdahale etti.

Olay yerindeki araçta 152 gergi kıskacı, 240 santimetre tren rayı, 30 plastik kasa ve bir ton demir ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

Ele geçirilen malzemeler, Devlet Demiryolları yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Zeki Müren İrem Derici Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da tren hattından demir çalan 4 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 11:42:20. #1.14#
title