Malatya'da traktör şarampole devrildi: 3 yaralı
Malatya'nın Kale ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Kale ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ramazan Akkaya (73) idaresindeki 44 AP 657 plakalı traktör, İkizpınar Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada, sürücüyle traktörün römorkunda bulunan Cemile (47) ve Miraç Tiryaki (11) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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