Malatya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Malatya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel

MALATYA'da, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

MALATYA'da, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel Y. yönetimindeki 43 PE 302 plakalı traktör, Yılmaz K.'nın kullandığı 44 ABB 756 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerle birlikte yanlarındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Devran K.'nın (12) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Malatya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Malatya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Malatya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Malatya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Malatya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Malatya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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