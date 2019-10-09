Malatya'da traktör devrildi: 7 yaralı

Malatya'da traktör devrildi: 7 yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

09.10.2019 15:52
Malatya'da traktör devrildi: 7 yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kocaözü Mahallesi'nde ceviz hasadından dönenleri taşıyan Nazmi Coşkun idaresindeki 44 HV 443 plakalı traktör, Sorhun mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücünün yanı sıra traktörde bulunan Feride, Fetey, Şevki ve Özge Coşkun ile Hacı Ali ve Fadime Yiğit yaralandı.

Kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et