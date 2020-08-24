Malatya'da traktör devrildi: 1 yaralı Darende ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Darende ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalı Mahallesinde H.O.T'nin kullandığı traktör, geri manevra yaparken, evin önündeki boşluğa devirdi.

Kazada yaralanan H.O.T, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan H.O.T, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA