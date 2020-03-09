Malatya'da trafik kazasından 4 kişi yaralandı
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Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Malatya'da trafik kazasından 4 kişi yaralandı

Malatya'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

09.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:56
Malatya'da trafik kazasından 4 kişi yaralandı

Malatya'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Malatya- Adıyaman kara yolunda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 44 EV 599 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 44 AAJ 603 ve 02 DV 094 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada yaralanan B.Ş. (20), B.C. (19), T.D. (20) ve A.K. (22) 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayakta tedavi edildi.

Kazaya karışan otomobiller ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA

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