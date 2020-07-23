Malatya'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Malatya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
23.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:50
Malatya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Cengiz G, yönetimindeki 44 DM 372 plakalı hafif ticari araç, Yeşilyurt ilçesi Dilek yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.
Kazada Cengiz G, Satı G, Büşra K, Abdullah K, Ayaz K, Tuna K. ve Zeynep K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA