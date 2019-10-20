Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

20.10.2019 16:10
Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.G. (46) yönetimindeki 44 ER 323 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun Yukarıulupınar mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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