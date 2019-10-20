Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.G. (46) yönetimindeki 44 ER 323 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun Yukarıulupınar mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.