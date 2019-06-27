Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı

Malatya'nın Kale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Malatya-Elazığ kara yolunun Kale Belediyesi Kavşağı'nda F.E (16) yönetimindeki 44 AAB 578 plakalı otomobille Ayfer Çelik'in kullandığı 44 PC 181 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA