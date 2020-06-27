Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
27.06.2020 00:49 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:53
Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası mevkiinde yaşanan kazada, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA