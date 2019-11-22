Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.
22.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:14
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.
Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ Kahyalı Mahallesi mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 PN 828 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA