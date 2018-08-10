Malatya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İsmail Altıntop yönetimindeki 01 EYL 24 plakalı otomobil, Malatya-Sivas karayolunun Tepeköy mevkisinde şarampole devrildi.
Araçta sıkışan sürücünün yanı sıra Ümran, Kasım ve Döndü Öz ile Meryem Özbey, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.