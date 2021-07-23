Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı
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Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanşehir ilçesi Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 PR 914 plakalı Tofaş marka otomobil ile bir başka otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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