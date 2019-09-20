20.09.2019 00:34

Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı

MALATYA - Malatya'da bir otomobil ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza,Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Yağmur sokak içerisinde seyir halinde olan H.M. idaresindeki 34 JZ 4215 plakalı otomobil ile M.K.B. yönetimindeki 44 LZ 844 plakalı minibüs çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil bir apartmanın duvarına çarparak durabildi.Kaza da sürücüler yara almazken, araçlarda yolcu olarak bulunan S.M.,Ü.M.,Z.M. ile S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaza da yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA