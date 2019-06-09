Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Tokluca Mahallesi'nde Hikmet Baştürk idaresindeki 44 ER 126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle yoldan çıkarak, devrildi.
Kazada, yaralanan Bülent Başkurt, Gülbahar Demirel, Gülsüm Akdağ ve Hacer Akdağ 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti
Uğur Dündar, İmamoğlu ile Yıldırım'ın ortak yayınıyla ilgili konuştu: Moderatörlük yapmama kararı aldım
Demet Akalın, kendisine mesaj atmış gibi Photoshop yapan takipçisine ateş püskürdü: Namusumla oynatmam