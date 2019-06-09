Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Tokluca Mahallesi'nde Hikmet Baştürk idaresindeki 44 ER 126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle yoldan çıkarak, devrildi.

Kazada, yaralanan Bülent Başkurt, Gülbahar Demirel, Gülsüm Akdağ ve Hacer Akdağ 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA