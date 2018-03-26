Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ahmet Turan Eroğlu (31) yönetimindeki 35 KYU 30 plakalı otomobil Malatya-Ankara karayolu Görgü Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 AAD 626 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Eroğlu ile araçlarda bulunan Mehmet Uludağ (30), Osman Keleş (32), Bilal Akaran (38) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.