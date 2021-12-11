Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'da panelvan minibüsünün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanşehir ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Gölbaşı karayolu üzerinde seyir halinde olan panelvan minibüs kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'si araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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