Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da panelvan minibüsünün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'da panelvan minibüsünün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanşehir ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Gölbaşı karayolu üzerinde seyir halinde olan panelvan minibüs kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'si araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

En acı bekleyiş! Cenaze yolundaki kazada hayatını kaybedenlerin yakınları morg önünde gözyaşlarına boğuldu

En acı bekleyiş! Cenaze yolundaki kazada hayatını kaybedenlerin yakınları morg önünde gözyaşlarına boğuldu

 Otomobilin çarptığı scooterli genç kız yaralandı, arkadaşı 'scootermetre' hesabına düştü

Otomobilin çarptığı scooterli genç kız yaralandı, arkadaşı 'scootermetre' hesabına düştü

 Babasının çalıştığı ticari taksisi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti

Babasının çalıştığı ticari taksisi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title