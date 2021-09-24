Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Darende ilçesi Gümüşlüdere mevkiinde meydana geldi. M.M. idaresindeki Toyota marka 34 TU 9856 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan A.M. ve F.H. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri