Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
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Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

17.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:14
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Darende ilçesi Yazıköy mevkisinde A.E.A. idaresindeki 44 ABF 122 plakalı otomobil, yoldan çıkarak savruldu.

Kazada, A.E.A., S.A., ile M.Y., yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Darende Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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