Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
17.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:14
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Darende ilçesi Yazıköy mevkisinde A.E.A. idaresindeki 44 ABF 122 plakalı otomobil, yoldan çıkarak savruldu.
Kazada, A.E.A., S.A., ile M.Y., yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Darende Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen