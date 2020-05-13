Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı Malatya'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yazıhan- Hekimyan kara yolunda Ozan Atilla Ağca (30) idaresindeki 50 KC 422 plakalı kamyon, Yazıhan Tüneli girişinde Cemile Gökçe (57) yönetimindeki 44 ABF 218 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Ağca ve Gökçe ile Khalise Rahimi 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA