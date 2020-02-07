Malatya'da trafik kazası: 3 Yaralı
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Malatya'da trafik kazası: 3 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

07.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:20
Malatya'da trafik kazası: 3 Yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Doğanşehir ilçesinde yönetimindeki 44 HD 049 plakalı otomobil, Yolkoru mahallesi düzlüğünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yaşanan kazada araçta bulunan Durdane Arslan, Arzu Arslan ve araç sürücüsü ağır yaralandı.

Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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