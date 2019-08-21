Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

21.08.2019 13:32
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Adana Karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S.A. idaresindeki 02 NA 968 ve R.A. yönetimindeki 01 HZ 194 plakalı otomobiller ile L.Ş. yönetimindeki 44 BU 188 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada A.S.A., Z.Ş. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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