Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
13.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:05
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Canan Şimşek yönetimindeki 08 AAF 578 plakalı otomobil ile Ergün Taçoral idaresindeki 34 BUK 866 plakalı otomobil Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Canan Şimşek ile aynı araçta bulunan Berat Günay, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA