Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı
Malatya'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
07.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:07
Malatya'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu Bulgurlu Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA