Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralıMALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

13.08.2019 02:52
Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı
MALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Turgut Temelli Kavşağ'ında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; T.P. yönetiminde kent merkezi istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan 44 FC 766 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan C.G. idaresindeki 44 LZ 729 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kaza da 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı
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