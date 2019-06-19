Malatya'da trafik kazası : 2 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
MALATYA AA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlçenin Sürgü Mahallesi'nde Halil Sönmez yönetimindeki 01 KAA 05 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücünün yanı sıra araçta bulunan Gamze Sönmez yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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