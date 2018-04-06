Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Elazığ Karayolu'nun 3. kilometresinde Malatya istikametine gitmekte olan Yaşar Peker idaresindeki 23 DT 529 plakalı otomobil, 44 BH 455 plakalı halk otobüsüne çarptı.

Kazada sürücü Yaşar Peker ile otomobilde bulunan Azizi Erdem yaralandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinden kurtarılan Erdem ve Peker, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.