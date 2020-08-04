Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
Malatya'nın Kale ilçesinde otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu 1 kişi yalandı.
04.08.2020 08:55 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:06
Malatya'nın Kale ilçesinde otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu 1 kişi yalandı.
Eyüp Şık idaresindeki 35 HE 4206 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Erenli Mahallesi mevkisinde Mustafa İnce'nin kullandığı çapa motoruyla çarpıştı.
Kazada, Mustafa İnce yaralandı.
Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Kaynak: AA