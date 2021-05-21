Malatya'da trafik kazası: 1 ölü

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Ş.B. yönetimindeki 44 ABZ 309 plakalı midibüs, Kurşunlu Mahallesi mevkiinde H.K'ye (4) çarptı.

Ağır yaralanan H.K, 112 Acil Servis ekiplerince Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ş.B, ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar