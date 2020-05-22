Malatya'da trafik kazaları mobeseye yansıdı
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Malatya'da trafik kazaları mobeseye yansıdı

Malatya'da meydana trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Malatya'da trafik kazaları mobeseye yansıdı
22.05.2020 03:00 | Son Güncelleme: 22.05.2020 03:03

Malatya'da meydana trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına kazaların bazıları saniye saniye yansıdı.

Kameralara yansıyan kazalarda sürücülerin trafik kurallarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Kameraya yansıyan görüntülerde ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları dikkat çekerken,İl Emniyet Müdürlüğü, yayınladığı görüntülerle sürücü ve yayalara trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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