Malatya'da, trafik kazaları mobeseye yansıdı MALATYA'da, son 5 ayda meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

MALATYA'da, son 5 ayda meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı. Emniyet, "Dikkatli kalın, hayatta kalın. Unutmayın; trafik hata affetmez" açıklamasında bulundu.

Malatya'da kent merkezinde son 5 ayda yaşanan trafik kazaları, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobese kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen yaralamalı ve hasarlı kazalarda, sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri görüntülere yansıdı. Görüntülere yansıyan kazalar özellikle İpaş, Beydağı, Polis Evi, Çöşnük, Viraj, Anıt, Taştepe ve MAŞTİ kavşağı ile İnönü, Paşaköşkü Caddesi ve Banazı Mahallesi'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Dikkatli kalın, hayatta kalın. Unutmayın; trafik hata affetmez" denildi.

Kaynak: DHA