Malatya'da trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı Malatya'daki trafik kazaları İl Emniyet Müdürlüğünün Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı.

Malatya'daki trafik kazaları İl Emniyet Müdürlüğünün Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün MOBESE kameraları kent merkezindeki ana arterleri bağlayan kavşaklardaki kazaları görüntüledi.

Görüntülere yansıyan kazalar, trafik kuralları ile trafik işaret ve levhalarına uyulmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA