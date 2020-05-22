Malatya'da trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı Malatya'da trafik kazaları mobese kameralarına yansıdıMALATYA'da, meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

Malatya'da trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı

MALATYA'da, meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

Malatya'da kent merkezinde son 5 ayda yaşanan trafik kazaları, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen yaralamalı ve maddi hasarlı kazalarda, sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri yansıdı. Görüntülere yansıyan kazalar özellikle İpaş, Beydağı, Polis Evi, Çöşnük, Viraj, Anıt, Taştepe ve MAŞTİ kavşağı ile İnönü, Paşaköşkü Caddesi ve Banazı Mahallesi'nde meydana geldiği görülüyor. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Dikkatli kalın, hayatta kalın. Unutmayın; trafik hata affetmez" denildi.

Kaynak: DHA