Malatya'da trafik denetiminde 238 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
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Malatya'da trafik denetiminde 238 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

22.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:17
Malatya'da trafik denetiminde 238 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Malatya'da yapılan trafik denetimlerinde 1201 araç kontrol edildi, 238 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Malatya'da yapılan trafik denetimlerinde 1201 araç kontrol edildi, 238 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 1201 araç kontrol edildi.

Muayene ve sigortasız araçla trafiğe çıkan, kış lastiği takmayan ve çeşitli trafik kuralını ihlal eden 238 sürücüye cezai işlem uygulandı, 2 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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