Malatya'da torbacı operasyonu: 7 tutuklama
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Malatya'da torbacı operasyonu: 7 tutuklama

Malatya'da torbacı operasyonu: 7 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan iki ayrı operasyonda 980 gram kubar esrar, 668 adet yeşil reçeteye tabi hap, 6 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 9 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Savcılıkça adli kontrol uygulanan 2 şüpheli için de yapılan itiraz sonrası yeniden yakalama kararı çıkarılırken, şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi. - MALATYA

Malatya'da torbacı operasyonu: 7 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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