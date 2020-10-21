Malatya'da "torbacı" operasyonu: 5 gözaltı

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 130 gram toz esrar, 15 gram metamfetamin, 4 adet yeşil reçeteye tabi hap, 3 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler İ.O.M, M.S, F.D, M.P, A.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş