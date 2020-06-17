Malatya'da "torbacı" operasyonu: 2 gözaltı
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Malatya'da "torbacı" operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kilo 217 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da
17.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:42

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kilo 217 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeğin de katıldığı operasyonda 2 şüphelinin üzerinden 3 kilo 217 gram esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheliler S.İ ve C.Ç. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlılardan C.Ç'nin aynı suç nedeniyle uzman çavuşluktan ihraç edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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