Malatya'da "torbacı" operasyonu: 2 gözaltı Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 70 gram sentetik uyuşturucu ile bir kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA