Malatya'da torbacı operasyonu: 17 tutuklama
Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan planlı operasyonlarda 137 gram metamfetamin, bin 106 adet yeşil reçeteye tabi hap, 22 gram sentetik kannabinoid, 6 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı