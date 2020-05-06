Malatya'da toplu taşımada dezenfekteye devam
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Malatya'da toplu taşımada dezenfekteye devam

Malatya'da toplu taşımada dezenfekteye devam
06.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:33

Malatya'da, Covid-19 önlemleri kapsamında otobüs ve trambüsler son seferlerinden sonra gerekli iç ve dış temizlikleri yapılıp dezenfekte edilerek, ertesi gün için halkın hizmetine hazır hale getiriliyor.

Malatya'da, Covid-19 önlemleri kapsamında otobüs ve trambüsler son seferlerinden sonra gerekli iç ve dış temizlikleri yapılıp dezenfekte edilerek, ertesi gün için halkın hizmetine hazır hale getiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ve yerelde alınan tedbirler sonrasında vatandaşların evlerinde kalarak kurallara uymalarının ardından bazı hatlarda sefer sayısını azaltarak hizmetlerine devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Taşıma A.Ş (MOTAŞ), Özel Halk Otobüsleri de dahil toplam 110 Otobüs ve 15 Trambüs ile Malatya genelinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ bünyesinde bulunan otobüsler, trambüsler ve özel halk otobüsleri ile duraklar yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının görüldüğü günden bu yana periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Toplu taşıma araçları MOTAŞ tarafından oluşturulan ekipler tarafından her gün sefer sonrası iç ve dış temizlikleri yapılarak mikroplara ve zararlı organizmalara karşı dezenfekte edilip güvenli bir şekilde hizmet edecek hale getiriliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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