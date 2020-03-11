Malatya'da toplu taşıma araçlarında korona virüs önlemleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, "Toplu taşıma araçlarımız, Trambüsler, otobüsler sürekli temizlenerek korona virüsü için dezenfekte edilmektedir" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, "Toplu taşıma araçlarımız, Trambüsler, otobüsler sürekli temizlenerek korona virüsü için dezenfekte edilmektedir" dedi.



Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılı Mart ayı toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak İmar maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında; İşyerinin gürültü ölçüm talepleri ile otoparkların ruhsat başvurularında tekrar gürültü ölçüm talepleri için istenecek ücret tarifesi hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. MASKİ Genel Müdürlüğünde Yiyecek Yardımı Yürütme Kurulu Yönergesi ve Yardım Sandığı kurulması hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi görüşülerek kabul edildi. Türkiye Belediyeler Birliğince 1 adet vidanjörün MASKİ'ye hibe edilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi de görüşülerek kabul edildi.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, toplantı sonrasında yaptığı konuşmada Dünya'da binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü ile ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesinin ilgili il müdürlükleri ile birlikte koordineli bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak kendi iktisadi teşekküllerimizde dahil çalışmalar yapıyoruz. Toplu taşıma araçlarımız, Trambüsler, otobüsler sürekli temizlenerek dezenfekte edilmektedir. Hizmet Binamız ve hizmet verdiğimiz tüm birimlerde günlük temizlikler yapılarak hijyenik bir ortam sağlanmaktadır. Ayrıca bugün Malatyaspor ile Trabzonspor arasında gerçekleştirilecek maç öncesinde de insanlarımızın stat da ortak olarak kullandığı alanları dezenfekte edeceğiz. Vatandaşlarımızın bilgilendirilmeleri noktasında da afiş, bilboard çalışmaları yapılacaktır" dedi.



Mart ayı 2'nci birleşimi Cuma günü



Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı 2'nci birleşiminin 13 Mart 2020 Cuma günü saat 14.30'da yapılmasına karar verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA