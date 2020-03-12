Malatya'da toplu taşıma araçları her gün dezenfekte ediliyor
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Malatya, Sabah, Güncel

Malatya'da toplu taşıma araçları her gün dezenfekte ediliyor

Malatya'da her gün binlerce yolcuya hizmet veren otobüs ve trambüsler son seferlerinden sonra garajlarda her gece temizlik ünitesi tarafından iç dış temizlikten geçirerek sabah servise hazır hale getiriyor.

12.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:05
Malatya'da toplu taşıma araçları her gün dezenfekte ediliyor

Malatya'da her gün binlerce yolcuya hizmet veren otobüs ve trambüsler son seferlerinden sonra garajlarda her gece temizlik ünitesi tarafından iç dış temizlikten geçirerek sabah servise hazır hale getiriyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Taşıma A.Ş (MOTAŞ) otobüs ve trambüslerin temizliğinin yanında duraklarda da ilaçlama yapılarak, korona virüs gibi hastalıkların önüne geçilmeye çalışılıyor. Vatandaşların daha temiz, daha hijyen araçlarla taşımak için yapmış olduğu bu çalışmalar kapsamında, araçların tüm iç yüzeyleri, tavan, yolcu koltuklarının arka-alt kısımları, camlar, reklam ekranları, yolcu tutamakları, kapı üstleri, şoför mahalli, havalandırma kapakları, araç içerisindeki tüm metal yüzeylerin buharlı makinelerle ilaçlı ve hijyenik temizlik malzemelerin yardımıyla MOTAŞ donanımlı personelleri tarafından temizlenerek, dezenfekte ediliyor. Yapılan bu iç temizlik çalışmalarının ardından araçlar dış temizliklerinin de yapılmasının ardından sabah ilk seferlerine çıkacak şekilde hazır hale getiriliyor.


Kernek Külliyesi de ilaçlandı


Bu arada, Malatya Büyükşehir Belediyesi binlerce öğrencinin günlük olarak kullandığı Kernek Külliyesinde de ekipler tarafından ilaçlama yapıldı.


Buharlı sisleme makinesi ile donanımlı personeller tarafından Kernek Külliyesi baştan aşağı ilaçlanarak hijyen bir hale getirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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