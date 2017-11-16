Malatya'da Tombala Operasyonu

Malatya'da polis ekipleri yasa dışı tombala oyunu oynayan 45 şahsa toplam 10 bin 227 TL para cezası kesti.



Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Saray Mahallesi Kavukçuoğlu sokakta bir işhanında yasa dışı tombala oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.



Bahse konu iş merkezine yapılan baskında içeride yasa dışı olarak tombala oynandığı tespit edilirken, masa üzerlerinde tombala oynama amaçlı çay pulları, 1 adet televizyon, tombala makinası ve pinpon toplarına el konuldu.



Tonbala oynadığı tespit edilen 45 şahsa kişi başına 227 TL olmak üzere toplam 10 bin 215 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca olayın şüphelisi olarak 3 şahıs adli işlem yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek haklarında adli tahkikata başlatıldı. - MALATYA