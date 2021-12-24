Malatya'da 'tırpan' operasyonu: 5 tutuklama - Haberler
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Malatya'da 'tırpan' operasyonu: 5 tutuklama

Malatya'da 'tırpan' operasyonu: 5 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da Ankara Merkezli Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Tırpan' adlı operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı, 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da Ankara Merkezli Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Tırpan' adlı operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı, 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiler göre, Malatya KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışma kapsamında, "TCK 220 Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal, 6136 SKM Kasten yaralama" suçlarına yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 81 adet fişek, 30 adet kartuş ve 300 gr esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Malatya'da 'tırpan' operasyonu: 5 tutuklama

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