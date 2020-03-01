Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

01.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:58
Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emre Özdemir (24) idaresindeki 44 AS 646 plakalı otomobil ile Menderes Ç, yönetimindeki 02 EF 444 plakalı tır Malatya-Elazığ kara yolu Bulutlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan Emre Özdemir (24) ile Suat G. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Emre Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Suat G, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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